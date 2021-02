Hingucker: „Kulturarbeit am Wegesrand“

Schon im Herbst haben Antonia und Frank Thürich, die im Industriepark Nord.Westfalen in Flamschen in ihrem Atelier künstlerisch und gestalterisch arbeiten, damit begonnen, das Schaufenster des leer stehenden Ladens zu bespielen. Durch eine persönliche Begegnung hatte Antonia Thürich Kontakt zu den ehemaligen ebenso wie zu den neuen Besitzern des Geschäftshauses bekommen. Die Kooperation begann damit, dass das Ehepaar Thürich im Fenster des ehemaligen Ladens zunächst nicht nur einen Einblick ins eigene Schaffen gab, sondern in einem kleinen Bereich auch die jeweilige Firmengeschichte der Eigentümer darstellte – schließlich sind die Thürichs auch erfahrene Schaufenstergestalter.

Mit der neuen Präsentation möchten die beiden nicht nur die Innenstadt aufwerten, sondern einen kreativen künstlerischen Impuls setzen – gerade in der Pandemie-Zeit, in der vielen Menschen das kulturelle Leben fehlt. „Ich wohne in der Nähe und beobachte, wie viele Menschen am Schaufenster stehen bleiben und dort auch mit anderen ins Gespräch kommen“, freut sich Antonia Thürich. „Die Menschen sind ausgehungert nach Kultur“, davon ist sie überzeugt.

Das Schaufenster zum Jakobiring zeigt das vielfältige künstlerische Schaffen von Antonia und Frank Thürich, das sie auch in Workshops in ihrem Atelier weitergeben, wenn die Pandemie-Situation es wieder möglich machen wird. „Wir stehen nicht nur für freies künstlerisches Arbeiten, sondern auch für die angewandte Kunst“, sagt Antonia Thürich, die gelernte Kunsttherapeutin, Malerin und Bildhauerin ist. Glasarbeiten in der Pate de Verre-Technik, die schon im Altertum angewendet wurde und vor allem durch den Jugendstil vielen bekannt geworden ist, sind im Schaufenster zu sehen. Eine Jakobus-Figur steht für das Modellieren mit Ton, die goldene Maske des Agamemnon und eine venezianische Sonne für den traditionellen Maskenbau. Und Drachen für den kunsttherapeutischen Ansatz vom Festhalten und Loslassen.

Bis zum Sommer stehen Antonia und Frank Thürich die großen Fenster in bester Citylage noch zur Verfügung. „Auf jeden Fall wollen wie die Ausstellung demnächst wieder verändern“, kündigt Antonia Thürich an. Es bleibt also spannend – und anregend.