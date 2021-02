„Würde gerne wieder zu Schule gehen“

So wie ihm geht es aktuell allen Schülern: Unterricht am Bildschirm anstatt an der Tafel – Lernen auf Abstand anstatt im Klassenverband. „Dennoch wird versucht, dass der normale Schulrhythmus möglichst eingehalten wird“, berichtet Fynn Ole Bergmann, Schüler am Heriburg-Gymnasium, von seinen Erfahrungen. Von einem gut strukturierten Tagesablauf berichten beide, „auch wenn durch das Home-Schooling natürlich der private und der schulische Alltag verschwimmt“, merkt Fynn Ole an. Dennoch haben sich beide Zwölftklässler mit der Situation abgefunden und bewerten den Umgang des Distanzlernens vonseiten der Schule als gut.

Ab 8 Uhr gebe es am Tag mehrere Videokonferenzen – im Kurs mit dem jeweiligen Fachlehrer. „Wir haben Unterricht nach Stundenplan“, schildert Luuk. Für den Billerbecker ein weiterer Vorteil: „Ich muss jetzt nicht mehr so früh aufstehen“, sagt er mit einem Zwinkern. Es liege in Lehrerhand, berichtet er weiter, wie die einzelnen Unterrichtsstunden – wie im Präsenzunterricht auch – gestaltet werden. Die Kommunikation fände über das Portal „IServ“ statt. Schüler und Lehrer wählen sich zu Beginn des Unterrichts dort ein und können sich so austauschen. Auch Funktionen wie die Hand heben oder Arbeit in Gruppen in verschiedenen Video-Räumen sei möglich. Und der Sportunterricht? Auch der werde teils über das Portal abgehalten. Fynn Ole dazu: „Unser Sportlehrer hat uns die Aufgabe gestellt, dass jeder eine Challenge für den gesamten Kurs erarbeiten muss, die dann erledigt werden muss.“ Das sei eine willkommene Abwechslung, „es ist anstrengend, den ganzen Tag vor dem PC zu sitzen.“ Denn auch Nachmittagsunterricht gehört im Home-Schooling dazu.

Dass der Unterrichtsstoff auch online gut und verständnisvoll vermittelt werden kann, betonen beide Schüler. Fynn Ole habe den Eindruck, dass in dieser Form des Unterrichts sogar mehr Aufgaben gestellt werden würden, inklusive Hausaufgaben. „So sind wir den ganzen Tag beschäftigt“, ergänzt er. Ganz besonders vermissen aber beide den sozialen Aspekt, wie Luuk erzählt: „Das Schöne an Schule ist, dass man jeden Tag Freunde trifft und mit ihnen quatschen und lachen kann.“ Von Emotionen und dem Zwischenmenschlichen, was fehlen würde, spricht auch Fynn Ole.

Die Abiturprüfungen haben beide Schüler vor der Brust – besonders in den Leistungskursen und Abifächern wird intensiv gepaukt. Um den angehenden Abiturienten den Druck zu nehmen, berichtet Fynn Ole, würden nach den Osterferien neun weitere Schultage anstehen, die zur intensiven Vorbereitung auf die Klausuren genutzt werden sollen.

Das Home-Schooling, so sind sich beide einig, könne den fehlenden Präsenzunterricht auffangen – allerdings nur über einen bestimmten Zeitraum. „Das Lernen auf Distanz kann und wird Schule nicht ersetzen“, so das Fazit von Luuk.