Familienzentrum „Mose“ startet im August

Coesfeld. Fast genau ein Jahr ist es her, dass eine große Kinderschar aus der Kita Haus Hall an der Grimpingstraße mit Schaufeln und Minibaggern, bunten Bändern und Ballons ausgezogen ist zum ersten Schüppchenstich auf dem großen Grundstück am Gerlever Weg. Dort, zwischen St.-Pius-Gymnasium und Kloster Annenthal, ist inzwischen das Sieben-Millionen-Projekt der Stiftung Haus Hall unübersehbar. Auf dem 6000 Quadratmeter großen Eckgrundstück zum Fußweg Vogelsang steht der Baukörper für das neue Integrative Familienzentrum „Mose“ und die Frühförder- und Beratungsstelle Haus Hall, die jetzt noch am Wesslings Kamp ihre Adresse hat.

Von Ulrike Deusch