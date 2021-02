Grüner Strom fließt ab November

Im April sollen die Fundamente errichtet werden. Ab der zweiten Augustwoche erfolgt der Turmbau mit Schwertransporten, die vornehmlich nachts unterwegs sein werden, wie Hans-Dieter Logermann mitteilt. Die Anfahrt erfolgt über die B 67n und die Straße Dickte. 20 Millionen Euro werden für das Projekt aufgewandt, das mit Anlagen des Herstellers Enercon verwirklicht wird.

Fachlich begleitet wird das Projekt seit 2012 durch die Firma BBWind aus Münster, welche sich als Tochterunternehmen des Westfälisch Lippischen Landwirtschaftsverbandes (WLV e.V.) auf Beratung, Entwicklung und Betriebsführung für echte Bürgerwindprojekte spezialisiert hat. Bauleiter Lars Schmidt kommentiert: „Wir leben Bürgerwind und freuen uns, auch hier in Coesfeld an einem sinnvollen Windenergieprojekt mitwirken zu dürfen.“

Die Lage des Windparks vor den Toren des Industrieparks Nord.Westfalen und des Ruhrgebiets sei günstig, da die Netzkapazitäten solide ausgebaut seien und netzbedingte Abschaltungen bei Starkwind nur äußerst selten passieren würden, betont Bruno Wissing. Die Bürgerwindgesellschaft als örtlicher Betreiber mit Sitz in Coesfeld hat bereits in Kooperation mit einem benachbarten Bürgerwindpark ein eigenes Umspannwerk direkt am Umspannwerk Kalksbeck am Stadtrand von Coesfeld gebaut und in Betrieb genommen. Dazu ist eine zehn Kilometer lange Kabeltrasse verlegt worden. Dort wird künftig der Grünstrom direkt ins 110kV-Netz von Westnetz eingespeist und weiter verteilt. Rund 9850 Haushalte in Coesfeld könnten mit Strom versorgt werden. „Das ist ein Strom der kurzen Wege“, freut sich Thomas Michels (CDU-Ratsmitglied und Vorstandsmitglied der Mittelstands- und Wirtschaftsunion). Coesfeld sei als Standort für erneuerbare Energien „super aufgestellt“.

Auch Landtagsabgeordneter Willi Korth (CDU) lobt das Engagement der Bürgerwindpark Letter Görd GmbH. „Hier wird Umweltpolitik real umgesetzt; hier wird angepackt“, sagt er beim ersten Spatenstich.

Strom aus Windenergie sei ein „münsterländischer Exportschlager, der nach Jahrzehnten des Geldabflusses für Energie, endlich Wertschöpfung in den ländlichen Raum zurückbringt“, betont Bruno Wissing. 34 Bürger – je zur Hälfte aus Coesfeld und Reken – haben sich für die aktive Rolle entschieden und als „BWP Letter Görd GmbH & Co. KG“ das volle Risiko und alle Kosten der Parkentwicklung auf sich genommen, so Wissing.

Weil der Windpark an der Grenze zu Maria Veen (Gemeinde Reken) liegt und einige Flächeneigentümer und Gesellschafter aus diesem Ort kommen, sollen auch die Bürger dieser Gemeinde von der Bürgerbeteiligung profitieren.

Der Bürgerwindpark im Letter Görd wird zu hundert Prozent als reines Bürgerprojekt umgesetzt. Es gibt drei wesentliche Säulen der Bürgerbeteiligung: Grundstückseigentümer und direkt anliegende Anwohner erhalten Pachtzahlungen. Weitere Bürger, zum Beispiel Anwohner, die keine Grundstücke im Windpark besitzen, erhalten trotzdem ein Beteiligungsangebot für die Betreibergesellschaft.

Im November dieses Jahres sollen die vier Windenergieanlagen ans Netz gehen. Eine ökologische Ausgleichsfläche von 5,2 Hektar sei geschaffen. Zwei weitere Anlagen sind in Planung. Dafür fehle allerdings noch die Baugenehmigung, wie Hans-Dieter Logermann mitteilt.