„Figuren persönlich zum Restaurator gebracht“

Damals – das war 1981. Denn offenbar sind die hölzernen Barockfiguren nicht nur einmal beim Restaurator gewesen. Wie aus dem Aktenbestand des Archivamts vom LWL in Münster hervorgeht, ist in den 50er-Jahren ein Großteil der Lambertikirche restauriert worden. Für die umfangreichen Arbeiten in dem Gotteshaus um 1958/59 herum, wozu auch die Restaurierung der Kanzel zählte, habe laut Hagenbruch das Denkmalamt sogar finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. Im Protokoll des Archivamts explizit aufgelistet werden die Evangelisten jedoch nicht.

„Anfang der 80er-Jahre hat man dann festgestellt, dass der Holzwurm in den Figuren steckt“, blickt Hagenbruch zurück. Dies habe eine Behandlung der wertvollen Heiligenfiguren aus der Zeit um 1700 erforderlich gemacht. Die Restaurierung wäre ohne den Segen des Denkmalamts nicht denkbar gewesen, beteuert der 96-Jährige, der seinerzeit im Kirchenvorstand tätig war, dass damals alles korrekt abgelaufen sei. Damit weist er auch die Kritik zurück, dass die Figuren im Zuge der Arbeiten verschandelt wurden.

Für die Restaurierung zeichnete laut Hagenbruch Edgar Jetter aus Vreden verantwortlich, der sich zwar nicht mehr explizit an diese Figuren erinnert, aber eine Restaurierung auch nicht ausschließen kann. „Ich habe in meinem Leben so viele Figuren restauriert, dass ich das nicht mehr mit Sicherheit sagen kann“, sagt der 92-Jährige, der bis vor zwei Jahren noch selbst in der Werkstatt gestanden hat. „Ich habe solche Figuren aber meistens nur gereinigt und Fehlstellen ausgebessert“, erklärt Jetter seine Arbeitsweise. „Angestrichen habe ich sie nie“, betont der Restaurator. „Ich glaube nicht, dass sie danach noch zu einem Anstreicher gekommen sind“, sagt Karlheinz Hagenbruch, der sich aber im Detail nicht mehr an das Aussehen der Figuren vor der Restaurierung erinnern kann. „Ich weiß nur noch, dass sie damals schon hell waren.“ Gut möglich also, dass sie doch bereits zusammen mit der Restaurierung der Kanzel im Jahr 1959 zu ihrem heutigen weiß-goldenen Anstrich gekommen waren. Davon geht auch Norbert Damberg aus. „Man wird keine Innenrestaurierung der Kirche vorgenommen haben, ohne das Holz in irgendeiner Weise zu imprägnieren“, sagt der Stadtarchivar, der das Thema weiter verfolgen will.