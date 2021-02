Tickets zu 98 Prozent noch analog gelöst

Die Beliebtheit des Handy-parkens steigt. Hatte es im Jahr 2019 noch 5197 Parkvorgänge gegeben, die auf diese Weise beglichen wurden, waren es 2020 bereits 8961 Transaktionen – ein deutliches Plus von 72,4 Prozent. Bei den Einnahmen sieht es noch besser aus. Hier ergibt sich gar ein Plus von 79,3 Prozent in 2020 im Vergleich zum Vorjahr. Zu berücksichtigen ist dabei jedoch, dass das Handyparken erst seit Februar 2019 möglich ist und daher die Statistik aus 2019 einen Monat weniger aufweist.

Viele Bürger haben das bequeme Angebot für sich aber offenbar noch nicht entdeckt. „Die eingenommenen rund 8400 Euro durch Handyparken entsprechen bei einer Gesamteinnahme von 431 000 Euro in 2020 gerade einmal knapp zwei Prozent des Gesamtertrags“, zieht Jens Wagner vom Fachbereich Bauen und Umwelt eine ernüchternde Bilanz.

Dabei hat das Handyparken deutliche Vorteile gegenüber der analogen Variante. „Interessant ist, dass mit Handybezahlung häufiger minutengenau geparkt wird“, beobachtet Jens Wagner. „Die Autofahrer profitieren davon, denn sonst im Automaten verfüttertes Kleingeld bliebe ja ,verschwunden’.“ Somit ist das Handyparken nicht nur bequem, sondern auch günstig. Der Bürger zahlt nur, was er „verbraucht“ und kann die Parkzeit bis zur angegebenen Grenze jederzeit per Smartphone nachjustieren. „Die durchschnittliche Parkdauer liegt beim Handyparken zwischen einer und anderthalb Stunden“, weiß Wagner.

Der Markt scheint trotz Corona und (noch) geringer Einnahmen so lukrativ zu sein, dass im Juli 2020 mit Parkster ein weiterer Anbieter seinen Hut in den Ring warf. Im November kam Swarco hinzu und verdrängte im Dezember die Telekom, die seitdem mit dem österreichischen Anbieter zusammenarbeitet. Mit Abstand am häufigsten verwendet wird mit 5175 Transaktionen die App von Easypark, die auch in Dülmen führend ist. Es folgen ParkNow (1602) und Mobilet (900) auf den Plätzen zwei und drei.