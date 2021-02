Kopf(steinpflaster)geburt

Es ist immer gut, wenn sich eine Stadt auf den Weg macht, um den Rad- und fußläufigen Verkehr zu stärken. Auch an Menschen mit Handicaps denken Planer oft viel zu selten. Allerdings mutet die Maßnahme, die nun am Mühlenplatz vorgesehen ist, mehr als bizarr an: Dem Kopfsteinpflaster sollen flächendeckend seine runden Köpfe abgeschnitten werden, damit der Bereich besser passierbar wird. Bei dieser planerischen Kopfgeburt ist leider außer Acht gelassen worden, dass dieses ein historischer Platz ist. Einer der wenigen mit so prächtiger Kulisse, die wir in Coesfeld noch haben. Das Kopfsteinpflaster prägt ihn. Schon, dass ein Stück hinter dem Tor asphaltiert ist, stellt eine planerische Sünde dar. Wenn den Kopfsteinen nun die Köpfe abgesägt werden, verlieren sie ihren Charakter. Dabei hätte doch gereicht, das Pflaster neu zu verlegen und die Fugen gut zu verfüllen. Für Menschen mit Rollatoren und in Rollstühlen hätten seitlich, wie es in einer anderen Variante vorgeschlagen worden war, Überwege mit flach geschnittenen Köpfen gestaltet werden können, damit sie von einer auf die andere Bürgersteinseite kommen. Auch die hohe Summe von 285 000 Euro, die für die Glättung des gesamten Areals in die Hand genommen wird, lässt einen nur mit dem (glücklicherweise noch runden) Kopf schütteln: Die Variante, die nur einige flache Fußgängerüberwege enthält, würde fast 170 000 Euro weniger kosten. Geld, das man gut gebrauchen könnte, zum Beispiel um es in eine bessere pädagogische Ausstattung der Coesfelder Schulen zu stecken. Über die Glastüren, die sich das Nepomucenum wünscht, wird ja heute auch entschieden. Detlef Scherle

Von Allgemeine Zeitung