Stadt investiert fast 26 Millionen Euro

Wie im vergangenen Jahr ihr Vorgänger Heinz Öhmann kann Diekmann das Defizit von 3,7 Millionen Euro allerdings nur durch einen Griff in die Rücklage ausgleichen. Gleichwohl will sie kräftig in die Zukunft der Stadt investieren: 25,8 Millionen Euro sollen vor allem in den Infrastrukturausbau, Straßen, Schulen, Kindertageseinrichtungen und die Feuerwehr gesteckt werden. Dafür fließen von Land und Bund auch Fördermittel in Höhe von 16,2 Millionen Euro. Die Nettoneuverschuldung liegt bei 5,8 Millionen Euro.

Über allem schweben die noch nicht absehbaren Folgen der Corona-Pandemie wie ein Damoklesschwert. Kosten dafür können zurzeit noch nach einem Landesgesetz aus dem Etat herausgerechnet werden. Irgendwann später werden sie aber zu berücksichtigen sein. | Ausführlicher Bericht über die Haushaltsdebatte am Samstag