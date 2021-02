Rampe, Ringe und Räder für die Finder

Auffallend ist, dass im Coronajahr 2020 mit 479 Fundsachen 200 weniger dem Fundbüro gemeldet wurden als noch ein Jahr zuvor. „Wahrscheinlich wegen des Lockdowns und der Kontaktbeschränkungen“, vermutet Aleff. In Zeiten abgesagter Veranstaltungen, auf denen Gegenstände potenziell verloren gehen können, klingt diese Erklärung nur plausibel.

Angeführt wird die Liste wie in jedem Jahr von den Fahrrädern (140), gefolgt von Fundtieren (112). Hier stehen auch wieder die Katzen an der Spitze der Statistik. 73 vermeintlich herrenlose Miezen wurden 2020 dem Tierheim in Lette gemeldet. Hunde wurden 23 auf der Straße aufgegriffen. Der Unterschied: Während 18 Hunde zu Herrchen oder Frauchen zurückfanden, sind es bei den Stubentigern nur sechs; alle übrigen warten noch im Tierheim auf ihre Halter. Für 25 von ihnen ist die Sechsmonatsfrist bereits abgelaufen, sodass wenig Hoffnung besteht, dass sich der Besitzer noch meldet. Auf der anderen Seite ging für zwei Kaninchen, einen Kanarienvogel und einen Hund die Odyssee doch noch gut aus – die Finder bewiesen ein Herz für Tiere und nahmen sie bei sich auf.

Häufig aufgelesen werden auch EC-Karten oder Personalausweise, die in 13 Fällen an die ausstellende Institution weitergeleitet wurden. Der Status „weitergeleitet“ kann aber auch bedeuten, dass die Fundsache einem anderen Fundbüro zugeteilt wurde. Alleinige Bargeldfunde seien selten und machen laut Statistik nur acht der 54 Funde aus. „Eine Geldbörse wird schon öfter abgegeben“, weiß Aleff. Dennoch: In zwei Fällen, in denen Finder einen 20-Euro-Schein abgegeben haben, durften sie ihn am Ende behalten.

Der größte Teil der Fundgegenstände (37,4 %) befindet sich noch im Bestand des Fundbüros der Stadt Coesfeld. Immerhin in 27,7 % der Fälle wurde der Eigentümer ermittelt. 14,4 % der Funde wurden ausgesondert. „Dann ist die Aufbewahrungsfrist abgelaufen und der Finder wollte die Sache nicht behalten“, erklärt Melanie Aleff. In diesem Fall kommen die Gegenstände einem gemeinnützigen Zweck zugute oder werden vernichtet. Bei Tieren bedeutet der Status, dass sie im Tierheim verbleiben. In der Versteigerungsliste befinden sich zurzeit 5,4 % der Fundsachen. „Alles, was gebraucht und getragen ist, wird nicht versteigert. Das geben wir den Kleiderkammern“, berichtet Aleff.

Sie wundert sich hin und wieder aber doch, was alles abgegeben wird. „So eine Auffahrrampe für einen Anhänger kann man schon mal vergessen“, scherzt Melanie Aleff. Auch auf zwei von drei abgegebenen Rollatoren habe sich bislang noch niemand gemeldet...