Rats-TV erst einmal vom Tisch

Vor allem mit „mehr Transparenz“ der politischen Arbeit hatte Stratmann den Vorstoß begründet. Diekmann begrüßte ihn als wichtigen Beitrag „auf dem Weg in Richtung einer modernen Verwaltung“. Die derzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung, monierte sie, sei „nicht barrierefrei“.

Dieter Goerke (Aktiv für Coesfeld) unterstützte das Angebot, weil es „niedrigschwellig“ sei: „Jeder kann sich dann ganz einfach selbst ein Bild von der Ratsarbeit machen.“ Günter Hallay (Pro Coesfeld) warb dafür, das doch zumindest mal auszuprobieren. Er verteidigte auch die relativ hohen Kosten: „Guter Rat ist teuer.“

Das alles überzeugte die Gegner der Übertragungen nicht. Ralf Nielsen (SPD) vermutete, dass dann noch mehr „Politik für die Galerie“ gemacht werde: „Unsere Sitzungen werden vielleicht länger, aber nicht qualitativ besser.“ Und Transparenz werde schon heute hergestellt „durch Medien wie eine Tageszeitung“, betonte er. Thomas Bücking (CDU) vermutete, dass das Interesse, eine dreistündige Ratssitzung anzuschauen, auch einfach nicht da sei. Sein Fraktionskollege Tobias Musholt wies auf Missbrauchsmöglichkeiten hin: Da könne dann in sozialen Medien mit aus dem Zusamenhang gerissenen Mitschnitten Stimmung gemacht werden. Auch rechtliche Bedenken führte er an: Weil die Datenschutzgrundverordnung berührt sei, müsse jeder immer vorher zustimmen. Und dazu sei eine Mehrheit in seiner Fraktion nicht bereit, ergänzte CDU-Chef Gerrit Tranel. Diekmann zeigte sich enttäuscht, will aber dran bleiben an dem Thema: „Irgendwann wird auch Coesfeld dazu bereit sein.“