Erste Verträge für Herbst abgeschlossen

Coesfeld. Eigentlich wollte das Pärchen im nächsten August in der Bürgerhalle seine Hochzeit ganz groß feiern. „Aber als ich jetzt mit ihnen sprach, waren sie doch im Zweifel, ob sie ihre Pläne nicht lieber ändern und eine kleine Feier machen sollen.“ Kathrin Beunings, seit November kaufmännische Geschäftsführerin der Bürgerhalle Coesfeld GmbH, hat wahrhaftig keinen einfachen Start erwischt. Vielleicht kann im Oktober wieder eine Show über die Bühne gehen, möglicherweise im November eine Messe die Besucher in die Bürgerhalle locken. Auch für den Winter laufen die Planungen. „Aber die Verträge mit den Veranstaltern sind so formuliert, dass für sie keine Storno-Kosten entstehen, falls doch wieder abgesagt werden muss“, berichtet Kathrin Beunings von ganz vorsichtigen Blicken in die Zukunft. Andere für 2021 gebuchte Veranstaltungen sind schon weiter ins nächste Jahr verschoben. „Ich bin gerade mit vielen Veranstaltern im Gespräch“, sagt Beunings.

Von Ulrike Deusch