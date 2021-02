„Unser Bühnenherz bleibt optimistisch“

Dass sowohl das Abend- als auch das Familienstück sich nicht mit Corona vereinbaren ließen, war dem Freilichtbühnenteam bereits im Herbst vergangenen Jahres klar. „Das sind Musicals und weil wir nicht singen dürfen, waren sie nicht machbar“, erklärt Büscher und fügt mit Blick auf die Abstandsregeln hinzu: „Mit 15 Leuten auf einer Bühne dürfen diese nur auf einer Stelle stehen und sich nicht bewegen.“ Doch noch einmal vor Corona kapitulieren und die komplette Saison absagen, wollte das Freilichtbühnen-Team auch nicht. Also lotete es über die Jahreswende aus, welche Inszenierungen auch unter Coronabedingungen möglich sind.

Die Lizenz für „Die Wilden Hühner“ – eine Produktion des Kindertheater Verlags in Hamburg – hat die Freilichtbühne vorab für zehn Vorstellungen gebucht, die ab Juni stattfinden sollen. Das Stück über eine Mädchenclique, deren Hauptquartier ein Hühnerstall ist, kommt mit 13 Darstellern und ohne Gesang aus. Regie führt Sabine Wulf, die als Regisseurin und Autorin bereits „AltGold“ auf die Bühne brachte.

Als Abendstück führt die Freilichtbühne nach der Sommerpause ab Anfang August „Die acht Frauen“ auf. Mehr Darstellerinnen, als der Titel angibt, braucht es auch für diese Kriminalkomödie nicht. „Alle führen zusammen Regie und erarbeiten auch das Bühnenbild gemeinsam“, sagt Susanne Büscher.

Eröffnen will die Freilichtbühne Coesfeld die Saison am 1. Mai mit einem Konzert des „Lonely Hearts Club“ aus Gescher. In Gesprächen sei man auch mit der Panda Apotheke, wie Susanne Büscher verrät.

Zwischendurch sollen weitere kleine Stücke für Groß und Klein geboten werden. So hat die Freilichtbühne das KatiElli-Theater aus Datteln für elf Vorstellungen jeweils freitags und samstagabends im Mai und Juni gewonnen. „Das sind einfach immer witzige Sachen“, findet Büscher. Außerdem kündigt sie das Impro Theater 005 aus Münster an, das an einem Samstag- und Sonntagnachmittag im Juli Spaß für Jung und Alt bieten will. Und was könnte besser flexibel auf die aktuelle Situation eingehen als ein Improvisationstheater? „Und Ende Juli haben wir noch die Hornebach Bigband im Programm“, kündigt Carolin Böcker einen weiteren Auftritt an.

Über konkrete Auflagen für die Vorstellungen könne man jedoch jetzt noch nicht sprechen, „weil wir noch gar nicht wissen, welche Regeln zu welchem Zeitpunkt gelten werden“, sagt Ordnungsamtsleiter Theo Witte. „Man muss immer damit rechnen, dass eine Veranstaltung nicht stattfinden kann“, so Witte, der sich jedoch vorstellen könne, dass ähnliche Konzepte greifen wie im Sommer 2020. „Das wurde auch alles vernünftig umgesetzt“, blickt Witte zurück. „Wir drücken alle die Daumen, dass alles klappt“, sagt Susanne Büscher. „Unser Bühnenherz bleibt optimistisch“, fügt Carolin Böcker hinzu. 7 Sobald die konkreten Termine feststehen, werden sie in der AZ bekannt gegeben.