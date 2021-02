Präsenzunterricht im täglichen Wechsel

Coesfeld (ds). An den Coesfelder Grundschulen und in den Abschlussklassen der weiterführenden Schulen beginnt heute wieder der Präsenzunterricht. Wie die Verwaltung auf Nachfrage von Christoph Fels (CDU) in der jüngsten Sitzung des Stadtrates erklärte, wechseln sich bei allen Grundschulen außer der Kardinal-von-Galen-Schule in Lette Präsenz- und Distanzunterricht täglich ab. Die Klassen sind dazu in zwei Gruppen eingeteilt worden. „Die Eltern können sich auf feste Tage einrichten“, so die Verwaltung in ihrer schriftlichen Stellungnahme. In Lette erfolgt der Wechsel aus organisatorischen Gründen immer nach zwei Tagen. Außer am eigenen Platz müssen die Schüler Masken tragen. Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen bei Deutsch, Mathematik und Sachkunde. Die Mensen bleiben noch geschlossen.

Von Detlef Scherle