Fast 600 Interessenten – aber kaum Bauplätze

CDU macht Dampf für mehr Bauland-Ausweisung in Coesfeld

Coesfeld (ds). Der Druck auf die Stadt wächst: Fast 600 Interessenten, meist junge Familien, gibt es derzeit, die in Coesfeld ein Einfamilienhaus errichten wollen. Sie stehen im Rathaus auf der Warteliste. Es ist auch schon einiges auf den Weg gebracht worden. Klar ist aber: Diese kleineren Baugebiete und die Nachverdichtung im innerstädtischen Bereich werden nicht ausreichen, um den Bedarf auch nur halbwegs zu decken. Mehr Bauland muss her, übrigens auch für Gewerbebetriebe. Die CDU hat, weil Bauland immer knapper wird, im Stadtrat jetzt eine Initiative angestoßen, das Siedlungsflächenmonitoring verstärkt in den Blick zu nehmen.