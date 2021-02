Frühlingssonne scheint die gesamte Woche

Einen Vorgeschmack auf das Wetter, das uns in den kommenden Tagen bevorsteht, gab es bereits am Wochenende. Von einem nahezu wolkenlosen Himmel schien die Sonne auf die Kreisstadt, dazu lockten milde Temperaturen ins Freie. Eindeutige Boten des Vorfrühlings waren unter anderem am Berkelufer zu entdecken: Nach der eisigen Kälte sprießen die Schneeglöckchen nun aus der Erde und leiten die mildere Jahreszeit ein. Laut Wettervorhersage sollen die angenehmen Temperaturen bis zum Wochenende anhalten, auch die Sonne soll sich in den kommenden Tagen von ihrer besten Seite zeigen. Grund genug also, sich an der frischen Luft zu bewegen und die ersten warmen Sonnenstrahlen des Jahres zu genießen. Foto: F. Rulle

Von Allgemeine Zeitung