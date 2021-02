„Zahl der Geburten steigt stetig“

Der erste Lockdown im März 2020 hat vielen Paaren mehr Zweisamkeit und damit mehr Zeit für die Familienplanung ermöglicht. Lässt sich das anhand der Geburtenzahlen in den Christophorus-Kliniken bestätigen?

Dr. Jaspers: Die Geburtenzahl in den Christophorus- Kliniken steigt seit 2011 Jahr für Jahr kontinuierlich an. 2370 Kinder kamen im vergangenen Jahr in den Christophorus-Kliniken in Coesfeld auf die Welt – das sind 107 Geburten mehr als in 2019. Als Gründe für den Anstieg der Geburtenzahlen sehen wir hier vor allem den Wunsch vieler Mütter aus der näheren und weiteren Umgebung nach einer natürlichen Geburt (nicht nur, aber auch bei Steißlagen, Mehrlingen oder nach vorausgegangenem Kaiserschnitt) sowie in der Schließung kleinerer Abteilungen. Eine allgemeingültige Aussage zur Geburtenentwicklung im Münsterland während der Corona-Pandemie lässt sich deshalb allein aus unseren Zahlen nicht ableiten. Hierzu ist ein längerfristiger und breit angelegter Daten-Vergleich zahlreicher geburtshilflicher Abteilungen notwendig.

Wie sehen die aktuellen Bedingungen bei Entbindungen in den Christophorus-Kliniken aus?

Dr. Jaspers: Wir bitten Frauen, die zu Routineuntersuchungen in die Klinik kommen, zunächst alleine, ohne Begleitung, die Klinik aufzusuchen. Der Partner oder die Partnerin gehört aus unserer Sicht allerdings zur Entbindenden. Wir möchten ihnen auch jetzt noch – trotz der erschwerten Bedingungen durch das Corona-Virus – gerne ein gemeinsames Geburtserlebnis ermöglichen. Mit Beginn der eigentlichen Geburtsphase und Aufnahme der werdenden Mutter in einen Kreißsaal wird der Partner oder eine andere gewünschte Begleitperson daher hinzugerufen und kann dann intensiv die Gebärende begleiten. Voraussetzung ist natürlich, dass der Partner gesund und frei von einem Corona-Verdacht ist.

Seit wann gelten diese Regeln?

Dr. Jaspers: Diese Regeln bestehen bei uns seit der ersten Pandemie-Welle. Die Eltern sind in der Regel sehr froh über die Möglichkeiten, die wir ihnen bieten können. Damit wir dieses Vorgehen auch in den kommenden Wochen beibehalten können, müssen wir gerade als das Perinatalzentrum im westlichen Münsterland sehr darauf achten, dass wir keine Erhöhung der Infektionsraten in diesem Bereich haben. Sonst müssten auch wir den Kreißsaal für Begleitpersonen schließen.