Bahn rüstet „Glückaufschranke“ auf – Umlaufsperre in Planung

Die Weichen dafür sind durchaus auch schon gestellt, bestätigt Andrea Zirkel, Pressesprecherin der Stadt, auf AZ-Anfrage. Die Stadt habe im Herbst 2020 mit der Deutschen Bahn vereinbart, dass neben der Schranke, die nach wie vor für den landwirtschaftlichen Verkehr benötigt werde, eine Umlaufsperre für Fußgänger und Radfahrer gebaut werden soll. An deren Kosten (ca. 80 000 Euro) will sich die Stadt zur Hälfte beteiligen. Die 40 000 Euro wurden von Bürgermeisterin Eliza Diekmann noch nicht in den Haushalt für 2021, aber in die Finanzplanung für 2022 aufgenommen. Mit einer ganz zügigen Umsetzung der Maßnahme noch in diesem Jahr rechnet die Stadt also nicht. Das hat seinen Grund: „Die Bahn macht die Pläne für die Umlaufsperre“, erläuterte Zirkel. Und die müssten dann auch noch vom zuständigen Eisenbahnbundesamt genehmigt werden. Das dauert. Und „ein Selbstläufer“ sei das ohnehin nicht.

Wie die neuen Maßnahmen zeigen, scheint auch die Bahn nicht sicher zu sein, dass die Umlaufsperre schnell kommt. Sie setzt bis dahin auf eine bessere Sicherung des Übergangs. Vor allem wohl auch, um Unfällen wie dem vom 3. November 2016 vorzubeugen, bei dem ein 15-jähriger Junge schwer verletzt wurde.