Als Handwerker ausgegeben und Schmuck erbeutet

Coesfeld. Hochwertigen Schmuck einer 86-jährigen Seniorin haben Unbekannte am Mittwoch aus ihrem Badezimmer erbeutet. Unter dem Vorwand, Rohrleitungen überprüfen zu wollen, haben sich Betrüger Zugang zu der Wohnung an der Straße Indehell verschafft. Gegen 13 Uhr klingelte es an der Tür der Frau, der Unbekannte überzeugte sie davon, dass es in der Nachbarschaft zu Rohrbrüchen gekommen sei. Daraufhin begleitete die Dame ihn in das Badezimmer.

Von Leon Seyock