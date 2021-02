Endlich wieder in die Schule gehen

Auch an den weiterführenden Schulen findet wieder Präsenzunterricht statt, allerdings nur für die Abschlussklassen und die Q1 der gymnasialen Oberstufe. Die Modelle sind unterschiedlich. Während etwa die Freiherr-vom-Stein- Schule Wechselunterricht mit geteilten Klassen durchführt, sind am Heriburg und an der Kreuzschule die Schüler vollständig und täglich in der Schule, wobei am Heriburg auch Kurse geteilt und räumlich getrennt werden. An der Kreuzschule sind die Klassen ohnehin relativ klein. „Es ist schön, wieder in der Schule zu sein. Alles ist perfekt organisiert“, sagt Fynn-Ole Bergmann, Abiturient am Heriburg. Obwohl sein Jahrgang insgesamt viel Zeit im Homeschooling verbracht hat, wähnt er sich gut vorbereitet für die bevorstehenden Prüfungen. Ähnlich äußern sich auch Josefine Lange (Freiherr-vom-Stein-Schule) und Tia-Kimberly Konrad (Kreuzschule), die im Mai die Zentralen Abschlussprüfungen absolvieren. Aus der Elternschaft des Heriburg-Gymnasiums hat Pflegschaftsvorsitzender Daniel Zazopoulos „schon während des Lockdowns relativ wenig Kritisches gehört.“ In Einzelfällen seien Familien an Grenzen gestoßen, vor allem was technische Voraussetzungen für das Distanzlernen anging. Insgesamt sei aber deutlich geworden, dass Schule aus den Erfahrungen des ersten Lockdowns gelernt habe. -ct-