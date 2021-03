„Die Impfreihenfolge überdenken“

Thomas (Name von der Redaktion geändert) lebt und arbeitet in der Marienburg, einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung der Stiftung Haus Hall. „Zwei Mitbewohner erkrankten vor Kurzem an Covid-19, hatten zum Glück nach meinen Informationen aber einen milden Verlauf. Alle Bewohner mussten für 14 Tage in eine Zimmerquarantäne und durften nur für die Toilette und Dusche vor die Tür. Wir konnten unseren Sohn auch nicht zu uns holen“, berichtet der 57-jährige Vater. Alles sei gut gegangen und doch: „Für uns wäre eine Zimmerquarantäne schon eine schlimme Situation, für viele Menschen mit Behinderung ist dies traumatisch, weil sie die Notwendigkeit nicht verstehen und sie wie einen Freiheitsentzug empfinden.“

Sein Anliegen an die Politik: „Die Impfreihenfolge für Menschen mit Behinderung und Mitarbeiter der Einrichtungen überdenken, denn wie in einem Altenheim, kann auch in einer Behinderteneinrichtung ein Covid-19-Ausbruch verheerende Folgen haben. In der Wohngruppe meines Sohnes gibt es zum Beispiel auch Menschen mit einer Herzerkrankung.“ Er betont, dass er es richtig finde, dass bald auch Lehrer und Kita-Personal geimpft werden sollen. „Doch bevor ein gesunder Lehrer eine Spritze erhält, muss auch der letzte Mensch mit Behinderung und der letzte Mitarbeiter einer Behinderteneinrichtung ein Impfangebot bekommen haben.“ Denn dort sei der Kontakt zueinander noch enger als in den Schulen. Die Betreuer helfen etwa beim Toilettengang oder auch beim Duschen. „Und sie schränken sich schon lange in ihrem Privatleben extrem ein“, betont er das Engagement.

Der Vater bemängelt zudem die unterschiedliche Vorgehensweise der Kreise. „Die Kreise Steinfurt und Borken handeln im Umgang mit den Behinderteneinrichtungen völlig anders als der Kreis Coesfeld. Alle Menschen mit Behinderung und das Personal etwa der Ledder Werkstätten sind bereits geimpft. Ebenso wie im Kreis Borken – interessanterweise auch in der Stiftung Haus Hall.“ Im Kreis Coesfeld sei dies nicht passiert. Für ihn nicht nachvollziehbar. „Menschen mit Behinderung haben keine große Lobby. Das muss sich ändern. Sie müssen stärker in den Blick genommen werden.“

Das sagt Haus Hall Martin Nolte, Bereichsleiter Wohnen in der Stiftung Haus Hall, erklärt auf Nachfrage: „Wir haben für unsere Bewohnerinnen und Bewohner im Kreis Borken die Chance genutzt, die wir im Rahmen der Impfanmeldung dort hatten, sodass ein Teil von ihnen bereits geimpft ist. Menschen mit Behinderung sind bei der Impfpriorität der Gruppe zwei zugeordnet. Darum sind wir zuversichtlich, dass unsere Bewohnerinnen und Bewohner in beiden Kreisen bald planmäßig durchgeimpft werden können.“ ...