„Brennender Himmel“ über Coesfeld

Es ist ein Naturschauspiel, das beim Zusehen jedes Mal Freude bereitet: Sonnenuntergänge, die den Himmel in kräftige Orangefarben tauchen. Einen besonders eindrucksvollen Sonnenuntergang hat Günther Hermann jetzt Am Alten Freibad gesehen und mit seiner Kamera festgehalten. „Der Himmel brennt“ – so habe ein Freund das Foto treffend beschrieben, sagt Hermann zu dem Foto, der unserer Redaktion dieses freundlicherweise zur Verfügung stellte.

Von Allgemeine Zeitung Coesfeld