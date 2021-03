Draußen Demo – drinnen Dialog

Coesfeld. „In dieses Unternehmen setzen die Coesfelderinnen und Coesfelder kein Vertrauen mehr.“ Deutliche Worte findet Sarah Albertz, Grünen-Fraktionschefin im Stadtrat, als sie gestern rund 70 Protestierende auf dem Marktplatz begrüßt. Sie sind das selbst ernannte „Empfangskomitee“ für leitende Mitarbeiter von Westfleisch, die am Spätnachmittag Vertretern der Stadtrats-Fraktionen im Rathaus ihre Pläne erläutern wollen. Perspektivisch könnten in Stockum ein Viertel mehr Schweine – 70 000 statt 55 000 pro Woche – geschlachtet werden. Das sei aber alles „noch gar nicht so klar“, wie Westfleisch-Sprecher Meinhard Born gegenüber der AZ erklärte. Die Erweiterungspläne seien im vergangenen Jahr erstmal auf Eis gelegt worden – „daran hat sich bis heute nichts geändert“.

Von Detlef Scherle