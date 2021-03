Medien tauschen leicht gemacht

Die Bücherei ist im vergangenen Dezember in neue Räumlichkeiten umgezogen, hat dort einen Tag vor dem zweiten Lockdown eröffnet. Vor dem Umzug hatten viele Letteraner aus der alten Bücherei sehr viele Medien ausgeliehen. Das Motto lautete: Durch Ausleihe beim Umzug helfen. „Viele Menschen wissen inzwischen, dass sie auch aktuell die Medien in der Bücherei tauschen können, doch es sind noch sehr viele Medien unterwegs, die schon vor Monaten ausgeliehen wurden“, erklärt Jansen. Daher bitten die Mitarbeiter der Bücherei darum, einmal zu prüfen, ob noch Bücher, CDs, DVDs oder Tonies ausgeliehen auf den Nachttischen und in den Kinderzimmern liegen. „Wegen des Lockdowns haben wir aktuell die Mahngebühren ausgesetzt, es muss also niemand die große Rechnung befürchten.“ Trotzdem bitte man um die Rückgabe, damit auch andere die ausgeliehenen Artikel nutzen können.

Bei dieser Gelegenheit können sich Nutzer auch direkt neue Bücher sichern. Bücherei-Mitarbeiterin Jansen empfiehlt zum Beispiel den neuen „Kluftinger-Krimi“ oder das neue Buch von Jo Nesbo, „Ihr Königreich“. Darüber hinaus hat das Büchereiteam das Sortiment an Kinder- und Bastelbüchern in den vergangenen Wochen erneuert.

Wann genau ein regulärer Ausleihbetrieb wieder möglich sein wird, weiß das Büchereiteam gegenwärtig noch nicht. Aktuell können Medien über WhatsApp und Telefon vorbestellt werden. Dazu reicht eine formlose Nachricht an Tel. 02546/ 7112. Die Bestellung kann auch telefonisch unter 02546/7231 durchgegeben werden. „Gerne stellen wir auch Überraschungspakete nach den persönlichen Vorlieben zusammen.“ Die Rückgabe aller Medien ist ohne Voranmeldung möglich.

Geöffnet hat die Bücherei aktuell am Dienstag zwischen 9 und 10.30 Uhr, am Mittwoch von 15.30 bis 17 Uhr und am Freitag zwischen 18 und 19 Uhr.