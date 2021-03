„Endlich dürfen wir wieder“

Dabei sieht es am Dienstagmorgen im Ausstellungsraum zwischen Kisten und Folien nach Umzug aus und ein bisschen ist es auch so, denn die Arbeiten aus der Kunstschule ziehen aus und die neue Ausstellung von Ulrich Moskopp ein. Sie wird am 21. März eröffnet, bis dahin bleibt der Kunstverein für Besucher noch geschlossen. Bei der ersten Vernissage seit September 2020 um 17 Uhr werden wieder Gäste willkommen sein. Stand jetzt liegt die Grenze der möglichen Personenzahl angesichts der Corona-Schutzverordnung bei 20, Anmeldungen sind nicht möglich.

Die Werke aus der Kunstschule, in denen die Kinder zu Sprichwörtern und Zitaten gearbeitet hatten, und die seit Januar präsentiert wurden, hat fast niemand sehen können. „Das ist viel zu schade“, sagt Meyer zu Riemsloh. „Die werden wir, um weitere Arbeiten ergänzt, im nächsten Jahr Ende Januar auf jeden Fall noch mal zeigen.“

Ähnlich wie beim Kunstverein wird am kommenden Wochenende auch in anderen Ausstellungen in Coesfeld trotz der Corona-Lockerungen noch kein Besuch möglich sein. Hier eine Übersicht:

0 Kunstverein: Sonntag (21. 3.), 17 Uhr, Eröffnung der Ausstellung Ulrich Moskopp „Philosophie des Wunders“; bei der Vernissage und während der üblichen Öffnungszeiten maximal 20 Personen.

0 Glasmuseum Lette: Samstag (20. 3.), ab 14 Uhr, neue Ausstellung unter dem Titel „Ausstellungen und Sammlung 2016-2020“; danach übliche Öffnungszeiten unter Hygienevorschriften (es kann zu Wartezeiten kommen).

0 Glasdepot: ab Samstag (20. 3.) übliche Öffnungszeiten unter Hygienevorschriften (es kann zu Wartezeiten kommen).

0 Stadtmuseum Das Tor: ab Samstag (20. 3.), Öffnung der ersten beiden Ausstellungsabschnitte (wegen der verwinkelten Räume ist das Hygienekonzept kompliziert und wird gerade erarbeitet).

0 Puppen- und Spielzeugmuseum: vorübergehend geschlossen wegen Sanierungsarbeiten

0 Eisenbahnmuseum Lette: nur 1. Sonntag im Monat

0 Heimathaus Lette: nur am 1. Sonntag im Monat