Für die Zeit vom 23. Juli bis zum 5. August stellt das Team ein buntes Programm für alle Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren auf die Beine. Die große Schützenhalle und der Spielplatz im Dorf bieten viel Platz zum Toben und Spielen, heißt es in der Pressemitteilung des Ferienwerks.

Bis zu 50 Kinder können an der Freizeit teilnehmen, noch sind einige Plätze frei. Zur Anmeldung muss das Anmeldeformular von der Homepage heruntergeladen und ausgefüllt an das Team per E-Mail an ferienwerk@lamberti-coesfeld.de zurückgesendet werden. Weitere Informationen zur Anmeldung und zur Fördermaßnahmen finden Interessierte ebenfalls auf der Homepage.

Weitere Fragen beantwortet das Lager-Team, dazu reicht eine Mail oder ein Anruf. Alle Kontaktdaten und weitere Informationen auf der Homepage unter | www.lamberti-coe.de