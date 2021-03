Alle Ü3-Kinder sind versorgt

Coesfeld. Die gute Nachricht des Abends: Alle Ü3-Kinder bekommen für das nächste Kita-Jahr 2021/22 einen Platz in einer der 21 Kindertagesstätten in Coesfeld oder Lette. Die schlechte Nachricht: Die Kitas sind auch im kommenden Jahr alle überbelegt und 50 Kinder unter drei Jahren warten noch auf einen Platz. Das geht aus den Zahlen hervor, die Dorothee Heitz und Hartmut Kreuznacht vom zuständigen Fachbereich dem Jugendhilfeausschuss am Dienstagabend vorstellten.

Von Florian Schütte