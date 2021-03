Coesfeld und Lette sollen aufblühen

Mindestens 50 Blumenampeln sollen an Straßenlaternen auf drei Metern Höhe befestigt werden. Diese Blumenkästen sollen aus einem Mix bestehend aus Geranien, Surfinien und bienenfreundlichen sowie nektarhaltigen Pflanzen bestehen. In Coesfeld sollen die Blumenampeln voraussichtlich auf dem Marktplatz, an der Schüppenstraße, an der Süringstraße und an der Bernhard-von-Galen-Straße platziert werden, in Lette soll die Auswahl der Laternen in enger Abstimmung mit dem Werbering Lette erfolgen.

Die Kosten für die Anschaffung mit der Pflege, Bewässerung und Demontage im Herbst belaufen sich auf rund 8800 Euro, heißt es laut Information des Stadtmarketing Vereins. Der Verein "Coesfeld & Freunde e.V." spendet 1000 Euro. Der Stadtmarketing Verein Coesfeld & Partner e.V. unterstützt das Projekt ebenfalls mit 900 Euro. Nun heißt es bis zum 4. April, die restlichen rund 6900 Euro zu finanzieren. Bei mindestens fünf Euro Spende legt die VR-Bank Westmünsterland eG 20 Euro dabei.

Wird diese Spendenhöhe für den Kauf von 50 Blumenampeln erreicht, wird das Projekt umgesetzt. Fällt die Spendensumme höher aus, soll die Anzahl der Blumenampeln entsprechend der Summe aufgestockt werden. Eine Liste aller Spender findet sich im Internet, wer sich beteiligen möchte, klickt auf: | www.vrbankwml.viele-schaffen-mehr.de/coesfeld-blueht-auf