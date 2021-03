Rückenwind für den Radverkehr

Das ändert sich jetzt. Denn aufgrund der Klimadiskussion rückt die Fahrradmobilität in den Fokus. So hat die Bundesregierung im Rahmen ihres Klimaschutzprogramms 2030 das Sonderprogramm „Stadt und Land“ zur Förderung des Radverkehrs aufgelegt. „Und wir haben gute Chancen, da rein zu kommen“, so Ludorf, der vor diesem Hintergrund die Gelegenheit ergriff, den neuen Ratsmitgliedern seine Überlegungen vorzustellen. Diese gehen deutlich darüber hinaus, einfach nur das entsprechende Verkehrszeichen für Fahrradstraße zu installieren. Nein, Bedeutung und Vorrang des Radverkehrs sollen für jedermann gut sichtbar und sofort erkennbar sein: Nach dem Vorbild von Holland und der Fahrradstadt Münster sollen die Coesfelder Fahrradstraßen möglichst durchgängig in rotem Asphalt erstellt werden. In einigen Bereichen ist ein stufenweiser Ausbau vorgesehen. In der ersten Stufe erfolgt die entsprechende Beschilderung und Markierung, lediglich die Einmündungsbereiche werden rot gefärbt. In der zweiten Stufe folgt dann der Vollausbau mit rotem Asphalt.

Für den ruhenden Verkehr strebt Coesfeld „pragmatische Lösungen“ (Ludorf) an. Parken soll danach auf den Fahrradstraßen möglich sein, allerdings in definierten Bereichen.

Noch unbeantwortet ist die Frage der Anbindung an übergeordnete Straßen, hier insbesondere die Frage der Überquerbarkeit. Beigeordneter Thomas Backes betonte in der Sitzung, dass es sich um erste Ideen handele. Weitere Planung und Priorisierung sei ebenso nötig wie Gespräche mit Versorgungsträgern und Behörden und nicht zuletzt die Information der Bürger.

Immerhin: Im aktuellen Haushaltsplan sind erste Maßnahmen vorgesehen, etwa Planungskosten für die Fahrradstraße Stadtwaldallee, der erste Bauabschnitt für die schnelle Radwegeverbindung Coesfeld-Süd (Verbindung vom Teigelkamp bis Unterführung B 525) sowie der Anschluss an die RadBahn Münsterland (Coesfeld-Billerbeck).

„Ich bin sehr angetan von dem, was Sie uns vorgestellt haben“, sagte Norbert Vogelpohl (Grüne), der sich vor allem darüber freute, „dass endlich die Anbindung an die RadBahn in Angriff genommen wird. Das ist seit zehn Jahren überfällig. Gut, dass jetzt endlich in die Speichen gegriffen wird.“

Nachfragen zu möglichen Anliegerbeiträgen stellten Dr. Heiner Kleinschneider (CDU) und Josef Schulze Spüntrup (Pro Coesfeld). Ein Thema, mit dem sich Verwaltung und Politik laut Uwe Dickmanns (Stadt Coesfeld) noch beschäftigen müssen, wenn die Planung weiter vorangeschritten ist. Dickmanns: „Das muss man im Einzelfall genau betrachten.“