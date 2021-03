„Ein Vorzeigeprojekt in unserer Stadt“

Rund 30 Jahre sind seitdem vergangen und nicht nur deshalb hat es historische Dimension, als die Hauptbeteiligten zum Spaten greifen. Auf dem größten Teil des knapp 10 000-Quadratmeter-Geländes, auf dem die Firma Eco-Plan als Projektentwickler 90 Wohnungen realisieren wird – darunter Wohn- und Betreuungsformen für Senioren – war das Unternehmen Fritzen ansässig. Bis 1986 vertrieb es landwirtschaftliche Maschinen und galt lange Zeit als größter Arbeitgeber in Coesfeld. Auf einem weiteren Teil des Areals befand sich das Grundstück des ebenfalls eng mit der Stadtgeschichte verbundenen Holzfachhandels Hamelmann. Vertreter der beiden Familien Fritzen/Endler und Hamelmann sind denn auch Gäste der kleinen Feier, die coronabedingt schon zweimal verschoben werden musste, so dass inzwischen schon ein kleiner Teil des Rohbaus zu erkennen ist.

Fast fünf Jahre haben die Planungen bis zum Baubeginn gedauert. Manfred Höne, Geschäftsführer der Firma Eco-Plan, dankt der Stadt, den Architekten Michelle und Johannes Evers und den Experten im eigenen Haus, die für das Projekt verantwortlich zeichnen. „Von der ersten Konzept-Idee bis zur Realisierung hat sich kaum etwas verändert“, lobt Höne die Qualität ihrer Arbeit. Er freut sich, neben Vertretern der Sparkasse als Finanzpartner auch die Kooperationspartner für das Service-Wohnen für Senioren begrüßen zu können: Dr. Alfred Knierim vom Seniorenstift Alte Weberei, das die Tagespflege übernehmen wird, sowie Hermann und Ann Katrin Meinert vom gleichnamigen Pflegedienst mit Stammsitz in Billerbeck. „Damit haben wir gute Partner gefunden für das, was wir hier vorhaben“, ist Manfred Höne überzeugt.

„Ein Vorzeigeprojekt“ sei der Westfalia Wohnpark, dankt Bürgermeisterin Eliza Diekmann allen Beteiligten. „Wir brauchen in Coesfeld dringend Wohnraum und an dieser tollen Ecke so viel zu schaffen, bringt uns ein ganzes Stück weiter“, freut sie sich. Stadtbaurat Thomas Backes weiß: „Stadtentwicklung braucht Zeit und sie braucht die richtigen Menschen.“ Mit dem Westfalia Wohnpark werde ein toller Entwurf realisiert. „Von dieser Qualität würde ich mir mehr in unserer Stadt wünschen.“