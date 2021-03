Realität junger Menschen als Kompass

Coesfeld. Facebook ist out. Instagram ist in. Junge Menschen dürften über diese Feststellung nur schmunzeln. Doch für die Erwachsenen ist dies nur eine von vielen wichtigen Erkenntnissen, die sich im neuen Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Coesfeld niederschlagen, wenn es darum geht, die jungen Menschen bestmöglich zu erreichen. Einstimmig hat der Jugendhilfeausschuss jetzt dem 63 Seiten starken Konzept zugestimmt, das bis 2025 gelten soll – immer orientiert an der Realität der Jugend. Auf die wichtigsten Änderungen ging Sabine Wessels von der Jugendförderung der Stadt in der Sitzung ein. 0 Personal: „Viele Arbeitsbereiche können weiter ausgebaut und neue angegangen werden“, freut sich Wessels, weil „deutlich mehr Personal“ zur Verfügung stehe. Zudem wurden Stellen entfristet. 0 Jugendhaus Stellwerk: Die Öffnungszeiten wurden ausgeweitet. Das Projekt „Starke Jungs“ soll auch auf Mädchen und Kinder mit Förderbedarf ausgeweitet werden. Das Jugendhaus soll verstärkt für Ferienangebote genutzt werden. 0 Skateanlage: Die Skateanlage müsse durch Veranstaltungen belebt werden. „Sonst wird sie zu einem Raum, der von Menschen genutzt wird, die dort gar nicht skaten wollen“, befürchtet Wessels. 0 Mobile Jugendarbeit: Mit dem bunten Bulli werden die Standorte in Lette und am Kalksbecker Weg ganzjährig angefahren. Zusätzlich soll nun auch ein Lasten-E-Bike angeschafft werden. 0 Aufsuchende Jugendarbeit: Seit 2019 sind die Sozialarbeiter auch an den Treffpunkten von Jugendlichen in den Abendstunden unterwegs, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. „Das ist sehr gut angelaufen. Es gab Kontakte zu festen Cliquen. Doch dann kam Corona“, hofft Wessels, die aufsuchende Jugendarbeit bald wieder aufnehmen zu können. „Dort sei man natürlich Gast bei den Jugendlichen“, erklärte Wessels auf eine Wortmeldung von Bernhard Kestermann (CDU). Fachbereichsleiterin Dorothee Heitz ergänzte: „Die aufsuchende Jugendarbeit muss man gezielt als Gegenpol zum Ordnungsamt sehen.“ 0 Ferienangebote: Angesichts des „großen Bedarfs“ hofft Sabine Wessels auf etwas größere Gruppen in den Sommerferien. 0 Kinderschutz: Das Projekt „Mein Körper gehört mir“ wird künftig für Grundschulen komplett finanziert. Mitarbeitende in der Kinder- und Jugendförderung sollen zu Kinderschutzfachkräften fortgebildet werden. Angebote werde es auch für sozial benachteiligte Kinder geben. 0 Diversität: Das Jugendhaus Stellwerk wird eine Kontaktstelle für lesbische, schwule, bi, transsexuelle und intersexuelle (LSBTI) Jugendliche. „Junge Menschen in dieser Situation finden im ländlichen Raum keine Ansprechpartner“, sagte Wessels. Die jungen Menschen sollen einen „sicheren Raum finden, in dem Diskriminierung keinen Platz hat“. 0 Klimaschutz: Statt neue Bastelmaterialien zu kaufen, wird künftig verstärkt auf Upcycling-Projekte gesetzt. 0 Inklusion: Ausschussvorsitzender Ludger Kämmerling (Grüne) merkte an, dass das Thema Inklusion sich in dem Plan „nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte“, wiederfinde. Sabine Wessels entgegnete, dass es selbstverständlich sei, dass alle Angebote stets auch für Kinder mit Handicap offenstünden. Das Vertrauen seitens der Eltern müsse da aber noch wachsen. „Die Akzeptanz ist nicht sehr groß“, bedauert Wessels. „Eltern fühlen sich wohler, ihre Kinder in Bereichen unterzubringen, die sie kennen“, sagte die Teamleiterin der Jugendförderung. Kämmerling regte an, mehr Kontakte als nur zur Lebenshilfe zu suchen und Eltern gezielt zu fragen, welche Angebote sie sich für ihr Kind denn wünschen.

Von Florian Schütte