Von Lastenrad bis „Wattbewerb“

- Themenfeld Mobilität: Nach dem Vorbild des DIEK-Projekts Lette sollen in diesem Jahr auch für Coesfeld zwei E-Lastenräder angeschafft und der Verleih über Ehrenamtliche organisiert werden. Darüber hinaus bereitet Julika Fritz das Stadtradeln vor, das im Mai stattfinden soll, sowie die Eröffnung des verkehrsberuhigten Bereichs Rosenstraße/Köbbinghof. „Wann diese Feier stattfinden kann, ist allerdings noch offen“, so Fritz mit Blick auf die Pandemie. Gleiches gelte für den kreisweiten Radaktionstag, an dem sich Coesfeld beteiligen möchte. Mitarbeiten wird die Klimaschutzmanagerin auch am Mobilitätskonzept der Stadt Coesfeld.

- Themenfeld Wirtschaft: Hier liegt ein Schwerpunkt auf der nachhaltigen Energieversorgung des Industrieparks Nord.Westfalen (IPNW). Der Konzeptentwurf mit Potenzialanalyse und Empfehlungen, der mit Hilfe eines Beraters erstellt wurde, liegt laut Fritz vor. „Dieser Entwurf muss nun finalisiert werden, bevor Umsetzungsmöglichkeiten und Verantwortlichkeiten festgelegt werden“, sagte Fritz, die zudem bei der Entwicklung von Vergabekriterien für Gewerbegrundstücke im Boot ist, um auch hier Aspekte des Klimaschutzes einfließen zu lassen.

- Themenfeld Photovoltaik: Im engen Austausch mit den Stadtwerken werden städtische Gebäude ermittelt und priorisiert, auf denen Photovoltaik möglich ist. Aber auch private Immobilienbesitzer sollen ermuntert werden, Photovoltaikanlagen zu installieren. Dazu ist eine Auftaktveranstaltung im April geplant. Und nach der jüngsten Beschlussfassung der Politik hat Julika Fritz auch den Hut für die Teilnahme am „Wattbewerb“ auf, ein Städtewettbewerb, bei dem es darum geht, die Photovoltaikleistung zu verdoppeln. Die Anmeldung dazu soll laut Fritz in den nächsten Tagen erfolgen.

- Themenfeld Öffentlichkeitsarbeit: Um Klimaschutz als Gemeinschaftsaufgabe ins Bewusstsein zu rücken und die Vernetzung von ehrenamtlich Aktiven und Verwaltung zu stärken, soll nach dem Beispiel der Gemeinde Ascheberg ein Klimaforum ins Leben gerufen werden. Die Online-Auftaktveranstaltung ist für den 25. März geplant, Informationen hierzu folgen. Darüber hinaus wird sich Coesfeld an der im September geplanten kreisweiten Klimaschutzwoche beteiligen.

- Themenfeld Klimafolgenanpassung: Unter Federführung der Klimaschutzmanagerin beteiligt sich Coesfeld am European Climate Adaptation Award. Zusammen mit einem zertifizierten Berater, der inzwischen beauftragt ist, werden Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels erarbeitet.

Angesicht der Fülle von Projekten und Aufgaben soll eine Prioritätenliste erstellt und abgearbeitet werden. Beigeordneter Thomas Backes machte in der Sitzung zudem deutlich, dass Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe sei. In der Verwaltung müsse jeder den Klimaschutz im Blick haben.