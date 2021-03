Ein Hingucker am Kreisverkehr

Coesfeld. Ein echter Hingucker soll das Objekt werden, das am Kreisverkehr zwischen Dülmener Straße und Hansestraße geplant ist. Dort, auf dem ehemaligen Grundstück der Schlosserei Schneider, möchte der Investor Bogenstahl einen zweiteiligen Komplex errichten, der auf der zum Kreisel gelegenen Fläche Dienstleistung und entlang der Hansestraße Wohnen möglich machen will. Um an dieser markanten Stelle einen städtebaulichen Akzent zu setzen, soll das Dienstleitungsgebäude als viergeschossiger Baukörper gestaltet sein, der der jetzt zerfallenen Struktur rund um den Kreisverkehr Halt gibt. Das zumindest ist die Auffassung der Fachleute im Gestaltungsbeirat, die die Pläne des Architekten Andreas Bodem begrüßten. Auch der Ausschuss für Planen und Bauen fand den Vorschlag gut und beschloss einstimmig, dass das Planverfahren beginnen kann, wenn auch der Rat in seiner Sitzung am 25. März grünes Licht gibt. Mit dem Investor soll dann ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen werden und natürlich werden die Bürger im Laufe des Planverfahrens auch noch beteiligt. Ausschussvorsitzender Thomas Bücking (CDU) sprach denn auch von einem „allerersten Aufschlag“. Thomas Stallmeyer (SPD) lobte die Planungen: „Der Entwurf zeigt, dass die Dülmener Straße mit dem Gebäude eine Kontur erhält, das ist für diese Stelle ganz wichtig. Hier bekommt Coesfeld einen Eyecatcher.“ Heinrich Volmer (Pro Coesfeld) zeigte sich noch verhalten optimistisch: „Die Realität zeigt, dass Gebäude dieser Art dann doch nur so aussehen wie Würfel“, wollte er vorsichtig bleiben. Anders Josef Flögel (Grüne), der meinte: „Der städtebaulichen Qualität ist nichts hinzuzufügen.“ Er regte an, den Blick frühzeitig auf die Gestaltung der Freiflächen zu legen – „im Sinne der Aufenthaltsqualität.“ Das werde im weiteren Verfahren thematisiert, so die Verwaltung.

Von Ulrike Deusch