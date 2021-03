Große Finanzspritze für die Digitalisierung

Die Schulen können die Spende in Eigenregie einsetzen – das Spendengeld ist jedoch zweckgebunden für die Anschaffungen rundum das digitale Lernen. Die Mira-Lobe-Schule hat bereits ein Konzept aufgestellt, wie die zusätzlichen Finanzmittel in den beiden Standorten der Schule am Südring und der Dülmener Straße eingesetzt werden sollen. „Wir freuen uns natürlich sehr über diesen finanziellen Spielraum“, wird Ursula Oetz in einer Pressemitteilung zitiert. Sie ist Schulleiterin der Schule für Kranke, in der Schüler aller Schulformen unterrichtet werden, die im Rahmen einer stationären oder teilstationären Therapie nicht am regulären Unterricht ihrer Heimatschule teilnehmen können.

„Wir als Schule für Kranke leisten einen wichtigen Beitrag für den Schulerfolg der Kinder und Jugendlichen, indem wir eine zusätzliche Tagesstruktur bieten und gewährleisten, dass sie möglichst wenig oder keine Lernstofflücken am Ende ihres Therapieaufenthalts aufweisen. Viele unserer Schüler sind zudem durch traumatische Erfahrungen stark belastet oder waren lange schulabstinent. Bei uns erleben sie, dass der Besuch einer Schule positiv sein kann“, so Oetz.

Die Mira-Lobe-Schule blickt in ihrer Arbeit auf besondere Herausforderungen. „Wir beschulen Schüler unterschiedlichster Schularten und mit unterschiedlichsten Förderschwerpunkten gemeinsam. Wir setzen mittlerweile stark auf den Einsatz multimedialer Bildungsangebote, um den unterschiedlichen Bedürfnissen unseres Schülerklientels bestmöglich gerecht zu werden.“ Ziel ist es, mit dem Preisgeld den Tablet-Bestand weiter auszubauen, damit in Zukunft alle Schüler im Unterricht mit einem eigenen Endgerät arbeiten können. „Des Weiteren möchten wir mit dem Geld zusätzliche Lizenzen für Onlinelehrwerke kaufen, damit wir auf passende Materialien zu den Schulbüchern unserer Schüler zugreifen können“. Zudem sollen neue Kopfhörer, ein Green-Screen und Software-Lösungen für den Informatikunterricht angeschafft werden.

Dass es im Rahmen der deutschlandweiten Aktion „Smarte Schulen, clevere Kids“ mit der Mira-Lobe-Schule einen glücklichen Gewinner aus der Region getroffen hat, freut auch Thomas Puke, Agenturleiter der DEVK-Geschäftsstelle in Coesfeld, der den symbolischen Scheck überbrachte. Auch Norbert Winkelhues vom Förderverein der Christophorus Kliniken gratulierte der Schule zu der Spende.