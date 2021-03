Dazu können Playmobil- oder Lego-Figuren gestaltet, mit kleinen Plakaten versehen und anschließend bei der „Spielekiste“ in der Innenstadt abgeben werden. Das Motto der kleinen Männchen-Demo lautet „Keine leeren Versprechungen mehr“. Alle abgegebenen Figuren nehmen im Schaufenster an der Demo teil. Auch in der Maria-Montessori-Grundschule beteiligen sich Kinder passend zur Unterrichtsreihe „Bewahrung der Schöpfung“ mit ihren Herzensthemen an der Playmobil- und Legodemo.

„Wir müssen schnell handeln, um eine Klimakatastrophe zu verhindern“, wird Else Scharlau in einer Pressemitteilung der Gruppe zitiert, „und dringend Treibhausgase mindern.“ „Es werden immer wieder Gründe gefunden, die selbst gesetzten Ziele nicht umzusetzen. Aber der Klimawandel ist keine Fantasie“, so Kathrin Rick, „und leere Versprechen werden ihn nicht aufhalten.“

Hier sieht die Gruppe jeden einzelnen, aber auch besonders die Politik und die Wirtschaft gefordert.

Die Figuren können bis zum 19. März in der „Spielekiste“ abgegeben werden. Um die Figuren nachher einem guten Zweck zukommen zu lassen, werden sie an die DRK-Kita am Buesweg gespendet.