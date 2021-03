Junges Parlament soll mitentscheiden

Coesfeld. Der Jugend im besten demokratischen Sinne eine politische Stimme zu geben – dafür hat sich jetzt der Jugendhilfeausschuss einstimmig ausgesprochen. So soll die Verwaltung ein Modell für eine eigenständige Jugendpolitik in Coesfeld entwickeln. Wie das aussehen kann, erklärten Dorothee Heitz, Sabine Wessels und Martin Holtmann vom Fachbereich Jugend, Familie, Bildung und Freizeit in der Sitzung.

Von Florian Schütte