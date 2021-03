Am Samstag gemeinsam für die Natur anpacken

Konkret heißt das: Einzelpersonen, Familien und kleine Gruppen mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten können sich bis Mittwoch (17. 3.) in der Stadtverwaltung anmelden. Sie erhalten dann Handschuhe und Müllbeutel, gesponsert von der Firma Remondis, die für den Müllsammeltag auch in diesem Jahr wieder Container zur Entsorgung bereitstellt.

Eine gemeinsame Abschlussveranstaltung in gemütlicher Runde muss aufgrund der geltenden Kontaktbeschränkungen leider ausfallen, teilt die Stadt im Pressetext mit. Anders als sonst richtet sich die Aktion in diesem Jahr auch nicht ausdrücklich an Vereine und feste Gruppen: „Wir hoffen, dass sich trotzdem viele aktive Menschen beteiligen, mit Abstand und Rücksicht auf die Hygieneregeln. Denn Umweltschutz ist trotz Corona ein wichtiges Thema“, sagt Stadtsprecherin Andrea Zirkel. In Lette hatte Edmund Böhm in den vergangenen Jahren den Einsatz vieler Vereine und Gruppen beim Umwelttag koordiniert. In diesem Jahr sollen sich die Letteraner zentral in der Stadtverwaltung anmelden. Alles Weitere wird dann, auch in Absprache mit dem Letter Heimatverein, kurzfristig geklärt.

Das Anmeldeformular findet sich unter www.coesfeld.de. Auskunft gibt auch Julia Winking in der Stadtverwaltung per Mail an julia.winking@coesfeld.de oder unter Tel. 9391112.

7 Unter dem Motto „Für eine saubere Stadt“ sind seit mehr als 16 Jahren immer im Frühjahr Vereine, Nachbarschaften und engagierte Privatpersonen eingeladen, sich zu beteiligen: An Straßen- und Wegesrändern, an Spazierwegen und Grünflächen hat sich nach dem langen Herbst und Winter häufig Unrat und sorglos weggeworfener Müll angesammelt. Hier möchte die Sammelaktion ansetzen und für Abhilfe sorgen – für die Umwelt und zur Freude aller Naturfreunde.