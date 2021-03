Über drei Milliarden Euro Umsatz

Coesfeld (ds). Coesfeld bleibt der Top-Gewerbestandort im Kreis Coesfeld: 3,1 Milliarden Euro haben die hiesigen Unternehmen im Jahr 2019 – also vor der Corona-Krise – umgesetzt. Wie das statistische Landesamt gestern mitteilte, waren das 260 Millionen Euro mehr als die Firmen im benachbarten Dülmen. Beachtlich ist das vor allem vor dem Hintergrund, dass in Coesfeld 1518 umsatzsteuerpflichtige Unternehmen (mit Lieferungen und Leistungen von über 17 500 Euro im Jahr) gemeldet sind und in Dülmen mit 1593 deutlich mehr. Rund ein Viertel der gesamten Umsätze im Kreis Coesfeld wurden in der Kreisstadt gemacht.

Von Detlef Scherle