„Wir fühlen uns gut betreut“

83 Prozent der Eltern gaben an, dass die Kinder weitgehend selbstständig an den Aufgaben arbeiten konnten. Laut Eltern wurden die Wochenpläne des Ludgeriteams von den Kindern als sehr motivierend empfunden, dicht gefolgt von digitalen Angeboten, wie ANTON-APP, Padlet und Erklärvideos. Durch die detaillierte Umfrage erhielt die Schule einen Überblick, welche Angebote beibehalten werden sollen und an welchen Stellen aus Elternsicht Verbesserungsbedarf besteht. Das Ludgeriteam wird nun sein Konzept zum Lernen auf Distanz aufgrund dieser evaluierten Daten und eigener Erfahrungen aktualisieren.

Als Standard wurde an der Ludgerischule ein Wochenplan in Papierform angeboten, der an verschiedenen Abholstationen für die Kinder bereitstand. Dies sollte sicherstellen, dass kein Kind wegen unzureichender technischer Ausstattung zuhause die Aufgaben nicht bearbeiten konnte und ersparte den Eltern Kosten und Mühen des Ausdruckens und Beschaffens der Materialien.

Nun geht es im Modell des Wechselunterrichts weiter. Immer die Hälfte der Lerngruppe ist in der Schule, die andere lernt zuhause oder in der Notbetreuung. Eltern berichten, seitdem wären die Kinder viel ausgeglichener. Auch wenn der Unterricht unter Einhaltung von Hygienebestimmungen nicht so ist wie ‚vor Corona’, das gemeinsame Lernen, Lachen und Spielen ist für die Kinder ungemein wichtig, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Schule. Unterricht, der vom Austausch lebt und abwechselungsreich ist, sei sicher sehr viel besser als reines Distanzlernen. Familien und Schule leisteten auch weiterhin Großartiges, um den Kindern so viel Normalität wie möglich zu bieten und das Lernen abwechslungsreich und erfolgreich zu gestalten.