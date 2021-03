Mit Besenstiel auf Mitbewohner eingeschlagen

Der Richter ging pragmatisch vor, ließ die ersten drei Anklagepunkte durch die Staatsanwältin verlesen, hörte die Zeugen und den Beschuldigten dazu und setzte einen Fortsetzungstermin für die vier neuen Tatvorwürfe fest. Dahinter steht der Versuch, am Ende eine Gesamtstrafe unter Einbeziehung noch laufender Bewährungsstrafen verhängen zu können. „Das wird nicht so einfach“, meinte er schon mal.

Gefährliche Körperverletzung lautete der Vorwurf für die erste Tat, die der Angeklagte am 23. März begangen haben soll. Das mutmaßliche Opfer war ein Mitbewohner in einer Gemeinschaftsunterkunft in Coesfeld. Der Coesfelder fühlte sich laut Anklage provoziert und schlug mit einem Besenstiel auf einen Mitbewohner ein. Vorher soll der ihn vor das Kinn getreten haben. Der Besenstiel sei bei der Gegenattacke des Angeklagten zerbrochen. Der Mitbewohner sagte aus, dass er keine bleibenden Schäden davon getragen habe. Am Ende gestand der Angeklagte diesen Vorfall. Mittlerweile hatte er sich bei dem Mitbewohner entschuldigt und wiederholte das auch vor Gericht.

Anfang Mai wurde der Angeklagte auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt in Coesfeld von zwei Zeugen dabei beobachtet, wie er Fahrräder umschubste, laut vor sich hin schimpfte, zum Teil auch gespickt mit Naziparolen, und den verbotenen Hitlergruß zeigte. Der Atemalkoholtest der herbeigerufenen Polizei habe einen Wert von 2,1 Promille ergeben. An diese Tat konnte der Angeklagte sich nicht mehr erinnern. Die beiden Zeugen zeichneten dagegen ein sehr detailliertes Bild.

An den dritten Vorfall Anfang September 2020 konnte sich der Beschuldigte sehr wohl erinnern. Als er sein Fahrrad nicht mehr am Abstellplatz vorfand, hat er einen Mitbewohner mit Fäusten und Tritten attackiert. Er vermutete, dieser habe ihm das Fahrrad gestohlen. Später stellte sich heraus, so der Geschädigte im Zeugenstand, dass er mit anderen das Fahrrad nur versteckt hatte, um den 43-jährigen Angeklagten zu ärgern. Die Folgen dieser Attacke waren nach zwei bis drei Tagen folgenlos ausgeheilt. Auch hier habe es bereits eine Aussöhnung unter den Kontrahenten gegeben, ergänzte der Angeklagte. Am 1. April, 12 Uhr, werden die vier weiteren Straftaten zur Anklage gebracht und verhandelt.