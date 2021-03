„Chancen fester im Blick als Risiken“

Jeder hatte so die Möglichkeit, sich zuzuschalten – in der Spitze flimmerte der Empfang über 180 heimische Bildschirme. Dass der Zusammenhalt untereinander, die Gemeinschaft und Fürsorge in Zeiten der Corona-Pandemie wichtiger denn je sei, betonte Diekmann zu Beginn. „Vieles haben wir vorher als selbstverständlich angesehen. Umso schmerzlicher ist das fehlende Miteinander und alles, was dazugehört“. Sie selbst sei „in absoluter Sicherheit“ aufgewachsen, an einem Ort, der der sicherste der Welt ist – Europa. Das hätten ihr ihre Eltern damals erzählt. „Meine Kinder wiederum erleben nun, dass es wichtig ist, Abstand zu halten. Vorsichtig zu sein bei anderen Menschen. Was macht dieses Gefühl für die ganz junge Generation?“, warf Diekmann in den Raum. Deshalb – so ihr Appell – sollte diese Generation besonders in den Blick genommen werden. „Gleichzeitig sollten wir alle gemeinsam unser Umfeld stärker im Blick haben und Hoffnung schenken.“ Denn, so ist sich Diekmann sicher: „Ein Zurück wird es nie geben. Wir müssen die Chancen fester im Blick haben als Risiken.“

Geprägt war der weitere Verlauf des Stadtempfangs, der mit selbstkomponierten Stücken der Musikschulband „Pink Madder Lake“ gespickt war, von Worten des Lobes und des Dankes. „Das Ehrenamt ist das A und O. Ohne diesen Einsatz funktionieren wir nicht“, leitete die Bürgermeisterin an Stadtsprecherin Andrea Zirkel über. „Zahlreiche Coesfelder stellen sich in den Dienst der Gemeinschaft, besonders während der Pandemie. Sie alle dürfen sich als Helden und Mutmacher bezeichnen“, so Zirkel, die ihre Ansprache in der neugestalteten Stadtbücherei aufgezeichnet hatte. In allen Sektoren würden Ehrenamtliche die Stadt „am Laufen“ halten. Um ihnen besondere Wertschätzung zu verleihen, hat die Jury des Ehrenamtspreises fünf Initiativen aus verschiedenen Bereichen ausgewählt. „Damit sollen sich aber nicht nur die geehrten Personen, sondern alle ehrenamtlich Aktiven angesprochen fühlen“, betonte Zirkel. Jede Initiative (siehe unten) wurde per Video vorgestellt. Zusätzlich zum regulären Ehrenamtspreis, dotiert mit 1500 Euro, lobte die Sparkasse Westmünsterland einen Sonder-Ehrenamtspreis, ebenfalls in Höhe von 1500 Euro, aus.

Die Stadtsprecherin wies darauf hin, dass es auch in Coesfeld Menschen gebe, die durch die Pandemie in Not geraten „und mit ihren Kräften am Ende“ sind. Besonders gedacht wurde während des Empfangs an diejenigen Personen, die isoliert sind, die erkrankt und mit oder an dem Corona-Virus verstorben sind. „Die Pandemie hat auch die Einsamkeit in unserer Stadt ansteigen lassen“, so Zirkel. Man müsse die Pandemie als Teil der eigenen Geschichte annehmen und stets zuversichtlich in die Zukunft blicken.

Das Stichwort Zuversicht nahm auch die Bürgermeisterin bei der Verabschiedung auf. Sie ermunterte alle, optimistisch zu bleiben und „mit Vollgas in Richtung niedrige Inzidenzzahlen“ zu gehen.