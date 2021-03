Fernsehbildschirm am Lokal abgeschraubt

Coesfeld (ds). Als wenn die Gastronomie durch den Lockdown nicht schon genug getroffen wäre: Bislang unbekannte Täter haben jetzt bei einem geschlossenen Lokal an der Bernhard-von-Galen-Straße einen im Außenbereich an der Wand angebrachten Fernsehbildschirm gestohlen. Wie die Polizei berichtet, wurde das Gerät aus der Halterung geschraubt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag (12. 3.), 16 Uhr, und Sonntag (14. 3.), 10 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.