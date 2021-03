Brand an der FvS-Realschule – Präsenzunterricht fällt morgen aus

Coesfeld (ds). Aus noch ungeklärter Ursache ist heute Abend an der Freiherr-vom-Stein-Realschule an der Grimpingstraße der Hausmeisterraum in Brand geraten. Ein Nachbar unternahm erste Löschversuche. Unter Kontrolle brachte das Feuer aber erst die Feuerwehr Coesfeld, die mit 48 Mann, dem kompletten Löschzug, um 19.22 Uhr ausgerückt war. „Wir haben zuerst einen Außenangriff vorgenommen und dann einen Innenangriff“, berichtete Einsatzleiter Christoph Bäumer. Durch die enorme Rauchentwicklung sei auch die Aula der Schule stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Gebäude musste nach dem Löschen der letzten Glutnester komplett durchgelüftet werden. „Unterricht kann dort erstmal nicht stattfinden“, so Bäumer. Die Schule informierte noch am Abend die Eltern ihrer Schüler per E-Mail über den Brand und die Konsequenzen.„Bitte schicken Sie Ihre Kinder nicht zur Schule“, heißt es in dem Schreiben. Statt des Präsenz- soll in den nächsten Tagen Distanzunterricht durchgeführt werden. Die Kripo war vor Ort und ermittelt wegen der Brandursache. „Der Brandort wurde beschlagnahmt“, informierte ein Sprecher auf AZ-Nachfrage. Genauere Erkenntnisse gebe es noch nicht.

Von Detlef Scherle