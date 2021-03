Coesfeld/Münster (lsy). In vier Fällen soll ein 43-jähriger Coesfelder seine eigene Tochter schwer sexuell missbraucht haben. Dafür muss er sich heute vor dem Landgericht in Münster verantworten. Die ihm zur Last gelegten Taten sollen zwischen September 2018 und Februar 2019 passiert sein, das Opfer soll da zwölf beziehungsweise 13 Jahre alt gewesen sein.

Von Leon Seyock