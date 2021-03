Geflüchtete erzählen ihre ganz persönliche Geschichte

Online-Vortrag am 31. März

Coesfeld. In Kooperation mit dem Kommunalen Integrationszentrum des Kreises Coesfeld lädt die Familienbildungsstätte Coesfeld zu einem Online-Vortrag am Mittwoch (31. 3.) um 19 Uhr ein. Junge, geflüchtete Erwachsene erzählen bei der Veranstaltung des Mehrgenerationenhauses aus ihrem Leben. Sie schildern die Begebenheiten in ihren Heimatländern Irak und Afghanistan und ihre persönliche Geschichte. Eine Geschichte über Heimat, Flucht, Akzeptanz, viel Geduld und Mut. Sie erzählen auch, wie es ihnen im Kreis Coesfeld geht.