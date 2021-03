Technischer Defekt die Brandursache

Coesfeld (ds). Am Tag danach steckt der Schrecken den Verantwortlichen an der Freiherr-vom-Stein-Realschule noch in den Gliedern. „Wir waren gerade wieder neu gestartet, hatten uns gefreut auf die nächsten Tage Präsenzunterricht“, berichtet Schulleiterin Monika Jänicke auf Nachfrage der AZ. Der Brand des Schulhauses habe sie „wieder aus der Bahn geworfen“. Das sei traurig, wenngleich man natürlich auch froh sei, dass bei dem Feuer am Dienstagabend keine Menschen zu Schaden kamen. Gut geklappt habe noch am selben Abend die Benachrichtigung der Schüler über verschiedene Kanäle. Jetzt gehe es erstmal mit „Lernen auf Distanz“ weiter. Wie lange – das ist noch unklar.

Von Detlef Scherle