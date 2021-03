Mit Geduld und Vorsicht ins Geschäft

Die Freude über ein zurückgewonnenes Stück Alltagsleben war den Kunden regelrecht im Gesicht anzusehen. Das jedenfalls ist Malte Lieberandt, Filialleiter des Modegeschäftes Heckmann in der Letter Straße, und seinem Team aufgefallen.

Als einer der ersten Landkreise hatte der Kreis Coesfeld angesichts einer niedriger Inzidenz bei Infektionen mit dem Corona-Virus durchsetzen können, dass Einzelhändler ihre Kunden seit der vergangenen Woche auch ohne vorherige Terminvereinbarung wieder empfangen dürfen.

Bereits am ersten Tag der Neuregelung sei der Andrang sehr groß gewesen, berichtet Malte Lieberandt. Viele Kunden seien auch aus den benachbarten Kreisen Borken und Steinfurt sowie aus Münster und auch aus dem Ruhrgebiet angereist.

Bei einer Verkaufsfläche von 1600 Quadratmetern dürfen 40 Kunden gleichzeitig in das Geschäft, also wie vorgeschrieben ein Kunde je 40 Quadratmeter. „Die Kunden haben sich bisher sehr diszipliniert verhalten“, kommentiert der Filialleiter von Moden Heckmann.

Gleich im Eingangsbereich sei es möglich, sich über die Luca-App registrieren zu lassen. Davon würden auch etliche Kunden Gebrauch machen, um auf diese Weise noch mehr Sicherheit im Hinblick auf ein mögliches Infektionsrisiko zu erlangen. „Die Kunden haben bisher ein sehr entspanntes Einkaufserlebnis genossen“, weiß Malte Lieberandt aus vielen kurzen Rückmeldungen. Viele Kunden seien anfangs noch verunsichert gewesen, ob sie nicht doch noch auf Termin-Shopping zurückgreifen müssen. Daher habe es zunächst viele telefonische Rückfragen gegeben. „Aber die Zweifel konnten wir ausräumen“, sagt der Filialeiter. Das Team sei ebenfalls sehr froh, dass es die Kunden wieder vor Ort beraten könne und damit ein wenig Normalität in den Berufsalltag zurückkehre. Zur Routine gehöre sowohl für die Kundschaft als auch für das Personal, das Hygienekonzept konsequent umzusetzen. Vorsicht und Verantwortung seien weiterhin geboten. „Das wirkt sich aber in keinster Weise auf die allgemein gute Stimmung aus“, betont Malte Lieberandt.

Jörg Leuker, Leiter des Hagebaumarktes Frieling an der Dülmener Straße, spricht ebenfalls von einem „erhöhten Kundenansturm“, seit sich die Nachricht verbreitet habe, dass auch Baumärkte für alle Kunden, ob privat oder gewerbetreibend, wieder frei zugänglich sind – ohne Terminvereinbarung. Schnell sei der Parkplatz, vor allem auch am Wochenende, gefüllt. „Wir regeln den Einlass über die Einkaufswagen“, sagt er. Maximal 125 Kunden dürfen im Baumarkt gleichzeitig einkaufen. Die Kunden seien auch aus den Nachbarkreisen angereist, was verständlich sei, weil es dort die neue Regelung für die Ladenöffnung noch nicht gebe. Die Kunden würden sich, falls die maximale Anzahl an Kunden im Laden erreicht sei, auch geduldig und mit Abstand voneinander vor dem Markt in die Warteschlage einreihen. Das städtische Ordnungsamt würde regelmäßige Kontrollen durchführen.