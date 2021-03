Stadtrat tagt wieder in Vollbesetzung

Coesfeld (ds). Die FDP wollte die bisherige Pairing-Vereinbarung, wonach der Rat der Stadt während der Pandemie in verkleinerter Besetzung tagt, nicht mehr mittragen. Sie sah sich gegenüber der Familienpartei, die in dem Übergangsgremium auch eine Stimme hat, benachteiligt. Die Verwaltung hat daraufhin alle Ratsmitglieder angeschrieben und nachgefragt, ob stattdessen der Haupt- und Finanzausschuss vorübergehend die Aufgaben des Rates übernehmen soll. In diesem Ausschuss hat die Familienpartei nur eine beratende Stimme. Doch dafür kam die erforderliche Zweidrittel-Mehrheit nicht zustande. Von den 46 Ratsmitgliedern haben sich nur 35 überhaupt zurückgemeldet, worüber sich Bürgermeisterin Eliza Diekmann auf AZ-Nachfrage verärgert zeigte: „Ich weiß, dass alle ehrenamtlich dabei sind. Aber sich zurückzumelden, das sollte selbstverständlich sein.“ 20 Mitglieder stimmten für die Delegierung an den Haupt- und Finanzausschuss, 15 dagegen. Weil die 2/3-Mehrheit verfehlt wurde, muss der Rat seine nächste Sitzung in Vollbesetzung abhalten. Die Bürgermeisterin hat das Thema aber bereits auf die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses und Rates gesetzt, um darüber diskutieren zu lassen, ob es auch über den Termin hinaus so weitergehen soll.

Von Detlef Scherle