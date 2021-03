„Ich fühlte mich von meiner Tochter angezogen“

Zu den Vorfällen kam es zwischen September 2018 und Februar 2019. Zusammen mit seiner Ehefrau, die sich hat scheiden lassen, und vier gemeinsamen Kindern lebte er in einem Haus in Legden. Seine Tochter ist das älteste Kind, zu den Tatzeitpunkten war sie zwölf beziehungsweise 13 Jahre alt. Ein mangelndes Sexleben in der Ehe nannte der Angeklagte als Grund, warum er zunächst in die Welt der Pornos flüchtete. Zunehmend habe er Interesse an jungen Mädchen gefunden, „und ich habe mir irgendwann vorgestellt, wie meine eigene Tochter aussehen würde“.

Der Angeklagte habe sich daraufhin in das Zimmer seiner Tochter geschlichen, sie entblößt und verschiedene Handlungen an ihr vorgenommen, die die Staatsanwaltschaft im Detail erläuterte. „Ich war der festen Überzeugung, dass sie schläft“, so der Coesfelder. Die Schwere der Vorfälle nahmen im Laufe des halben Jahres zu; der letzte Übergriff wurde als schwerer Kindesmissbrauch eingestuft. „Ich fühlte mich einfach angezogen von meiner Tochter“, so der Familienvater.

Zunächst habe er sich dafür geschämt, das hielt ihn aber nicht von weiteren sexuellen Übergriffen ab. Die Fotos und Videos, die auf verschiedenen Geräten sichergestellt und während der Verhandlung begutachtet wurden, habe der Angeklagte später zur eigenen Befriedigung genutzt.

Ans Licht gekommen ist der Missbrauch, als die Tochter zunächst Hilfe bei einer Freundin und anschließend bei ihrer Vertrauenslehrerin suchte. Diese, die auch vor Gericht als Zeugin geladen war, habe sofort das Jugendamt verständigt, das wiederum die Eltern noch am gleichen Tag in die Schule in Ahaus bestellte.

„Ich war einfach nur geschockt“, so die Ehefrau und Mutter, die erst dort von den „pädophilen Neigungen“, wie der Staatsanwalt es nannte, erfuhr. Der Mann zog daraufhin sofort aus dem Haus aus. Die gesamte Familie befinde sich seitdem in Therapie, der Tochter gehe es zwar nicht gut, aber zunehmend besser und fühle sich auch Zuhause wieder sicher, informierte die Psychologin vor Gericht.

Zwar habe sich der Angeklagte geständig und mit dem Willen gezeigt, die Taten wieder gutzumachen, so das Plädoyer des Staatsanwalts, dennoch habe sich der Tatvorwurf bestätigt. Schwerwiegend komme der Besitz kinderpornografischen Materials hinzu. Er forderte eine Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten, dem sich die Nebenklage anschloss. Der Verteidiger plädierte für ein „mildes Urteil“, ehe der Richter mit drei Monaten und drei Jahren die Sitzung schloss. „Die Taten sind nicht zu entschuldigen“, so die letzten Worte des Angeklagten.