FvS-Realschule kann vor den Osterferien nicht mehr öffnen

COESFELD (ds). Die Freiherr-vom-Stein-Realschule kann nach dem Brand den Präsenzun-terricht vorerst noch nicht wieder aufnehmen. „Wir mussten die Schule leider darüber informieren, dass das Gebäude bis zu den Osterferien gesperrt werden muss“, wird Fachbereichsleiterin Dorothee Heitz in einer Pressemitteilung der Stadt Coesfeld zitiert. Wie berichtet, hatte das durch einen technischen Defekt im Hausmeisterbüro entstandene Feuer für eine starke Rauchentwicklung in der Halle und im angrenzenden Treppenhaus gesorgt. Heitz kündigte an, dass nach Abstimmung mit der Versicherung eine Schadstoffuntersuchung in Auftrag gegeben werden soll. Die soll klären, ob durch den Brand gesundheitsgefährdende Schadstoffe freigesetzt worden sind. Die Untersuchungen sollen etwa zwei Wochen dauern. Nach den Osterferien ist zunächst nur die Nutzung der Aula, der Verwaltungsräume und des Neubaus möglich, die durch den Rauch nicht beeinträchtigt wurden. In der Aula sollen Klausurtermine stattfinden und Vorbereitungen des Abschlussjahrgangs ermöglicht werden. Ob weitere Teile des Schulgebäudes nach den Osterferien freigegeben werden können und inwieweit eine aufwändigere Sanierung notwendig wird, hängt laut Stadt von dem Ergebnis der Untersuchung ab. Foto: Stadt Coesfeld

Von Detlef Scherle