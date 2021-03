Für Landwirte, die in den vergangenen Monaten Schlagabraum von Wallhecken oder Böschungen zum Verbrennen vorbereitet hatten, wird eine Ausnahme gemacht. Grundsätzlich, das gibt die Allgemeinverfügung der Stadt von 2012 vor, dürfen sogenannte Schlagabraum-Verbrennungen nur in der Zeit vom 15. Oktober bis 15. März erfolgen. „Für 2021 haben wir diese Frist bis einschließlich Gründonnerstag (1. 4.) verlängert“, berichtet Anke Hessel aus dem Fachbereich Ordnung und Soziales. Sie weist darauf hin, dass solche Verbrennungen mindestens drei Werktage vorher telefonisch bei ihr unter 02541 / 939-2422 oder per E-Mail an anke.hessel@coesfeld.de angezeigt werden müssen.

Ein Merkblatt und weitere Informationen zu Osterfeuern und den Ausnahmen finden sich auch im Bürgerserviceportal der Stadt Coesfeld. | www.coesfeld.de